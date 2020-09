Dalla Francia: “Mbappé positivo al Covid-19” (Di lunedì 7 settembre 2020) L’indiscrezione arriva direttamente Dalla Francia e, più precisamente, da France Football: Kylian Mbappé sarebbe risultato positivo al Covid-19, asintomatico e già in isolamento. Dopo Neymar, Icardi, Di Maria, Paredes, Navas e Marquinhos, si tratterebbe del settimo giocatore del PSG positivo al coronavirus. Foto: L’Equipe L'articolo Dalla Francia: “Mbappé positivo al Covid-19” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

