Covid, “casi non meno gravi di quelli di marzo-aprile” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Ho taciuto pubblicamente sui media per un po’, adesso è ora di contrattaccare le stupidaggini di ogni genere e specie”. Inizia così il post di Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, che su Facebook ha riproposto delle sue dichiarazioni. Burioni: “Nessuna prova virus meno aggressivo” “La curva epidemica si sta alzando e così anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva. E i malati di Covid-19 che vengono ricoverati in questi reparti non sono meno gravi di quelli arrivati a marzo o aprile”, lancia l’allarme. “Non ci convince quanto detto da alcuni che il virus sia diventato meno aggressivo”, ... Leggi su udine20

