Conte esordisce alla Festa dell' Unità Cosa ha chiesto per evitare trappole

Il premier Giuseppe Conte esordisce alla Festa dell'Unità. Domani sera il presidente del Consiglio sarà intervistato a Modena da Maria Latella. È la prima volta alla Festa del Pd per il premier del governo rossogiallo, che lo scorso anno aveva presenziato alla kermesse estiva di Articolo 1. Un ambiente "amico", almeno sulla carta. Anche perché a scanso di equivoci, secondo quanto si apprende, Conte avrebbe fatto alcune richieste per la partecipazione all'evento. Ad esempio avrebbe scelto lui da chi essere intervistato, dopo avere verificato la disponibilità della Latella.

Una videochiamata criptata tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il rettore dell'Università di Trieste Roberto di Lenarda è stata la prima dimostrazione pubblica di comunicazione criptata i ...

Conte chiude Esof e rilancia Trieste «Qui la scienza costruirà il futuro»

Il premier assicura il sostegno: «Il progresso è un veicolo di pace e la città, multietnica e piena di eccellenze, è un modello» trieste Luogo simbolo della diplomazia scientifica e attrattore di cerv ...

