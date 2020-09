Colli Albani, colpo grosso al Compro Oro: banda di ladri scappa con un bottino da 10.000€ (Di lunedì 7 settembre 2020) Hanno assaltato un “Compro oro” in piena notte riuscendo a portare via un bottino del valore di oltre 10.000€. E’ successo in via Appia Nuova a Roma, in zona Colli Albani. Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni, quattro uomini dal volto coperto avrebbero sfondato la serranda e frantumato la vetrina dell’esercizio commerciale, riuscendo così ad introdurvisi all’interno. Una volta dentro i ladri hanno agita rapidamente. Hanno caricato la cassaforte e arraffato diversi gioielli, per un ammontare di oltre 10.000€ di refurtiva, e si sono dati alla fuga a bordo di un’auto. I testimoni hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, che però sono giunte sul posto quando ormai i ladri avevano già fatto perdere ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Colli Albani, colpo grosso al Compro Oro: banda di ladri scappa con un bottino da 10.000€ - VAIstradeanas : 12:26 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 11:23 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - quartomiglio : RT @romamobilita: Lavori in via Etruria, tratto via Imera/via Albalonga, la linea 87 in direzione Colli Albani devia su via Imera, piazza… - viltrio : @albbrt Eh. che poi man mano che si avanza nel percorso di formazione, si incontrano persone provenienti sempre pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Colli Albani Assalto ad un compro oro di Colli Albani: colpo da 10.000 euro nel cuore della notte RomaToday Italia di gusto: Paese del Bengodi in otto declinazioni regionali

L’Italia è di per sé un museo del cibo, ricca com’è di tradizioni e di usanze che nelle loro declinazioni regionali fanno del nostro Paese il più “gustoso” del mondo. Ogni provincia, addirittura ogni ...

Elezioni: Mangialardi sarà a Colli Cinaglia inaugura la sede lamense

Maurizio Mangialardi sarà oggi a Colli dalle 18, in Piazza del Popolo (Villa San Giuseppe) per un incontro pubblico organizzato dalla Lista civica "Mangialardi Presidente" in cui interverrà il candida ...

L’Italia è di per sé un museo del cibo, ricca com’è di tradizioni e di usanze che nelle loro declinazioni regionali fanno del nostro Paese il più “gustoso” del mondo. Ogni provincia, addirittura ogni ...Maurizio Mangialardi sarà oggi a Colli dalle 18, in Piazza del Popolo (Villa San Giuseppe) per un incontro pubblico organizzato dalla Lista civica "Mangialardi Presidente" in cui interverrà il candida ...