Carlos vive con Corona, lo sfogo di Nina Moric: “Vorrei vederti 5 minuti” (Di lunedì 7 settembre 2020) Nina Moric si sfoga su Instagram dopo aver svelato che il figlio Carlos, ormai 18enne, ora vive con il padre, Fabrizio Corona. Dopo l’uscita dal carcere, l’ex re dei paparazzi si è riavvicinato al figlio e sembra che ora i due siano inseparabili, così tanto che Carlos si sarebbe allontanato da Nina. Qualche settimana fa la showgirl aveva accusato l’ex marito di sfruttare l’immagine del figlio per soldi, poco dopo aveva sgridato pubblicamente il ragazzo a causa di un commento cattivo apparso su Instagram. Nelle ultime ore la Moric è tornata a parlare del rapporto difficile con Carlos, sfogandosi nelle Storie. Nina ha postato una lunga lettera in cui ha svelato di soffrire ... Leggi su dilei

infoitcultura : Lo sfogo di Nina Moric, Carlos ora vive con Corona: "Mi manchi, vorrei vederti solo 5 minuti"

Nona Moric torna a parlare pubblicamente del rapporto difficile con il figlio Carlos, che una volta compiuti i 18 anni avrebbe scelto di vivere con il padre Fabrizio Corona. Su Instagram Stories, ha p ...

Carlos Maria Corona ha compiuto da poco 18 anni ed ha deciso di andare a vivere con il padre. Nina Moric, chiacchierando con gli estimatori su Instagram, ha reso nota la decisione del suo unico figlio ...

Nona Moric torna a parlare pubblicamente del rapporto difficile con il figlio Carlos, che una volta compiuti i 18 anni avrebbe scelto di vivere con il padre Fabrizio Corona. Su Instagram Stories, ha p ...Carlos Maria Corona ha compiuto da poco 18 anni ed ha deciso di andare a vivere con il padre. Nina Moric, chiacchierando con gli estimatori su Instagram, ha reso nota la decisione del suo unico figlio ...