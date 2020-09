Canzo, terribile incidente stradale: morta 45enne (Di lunedì 7 settembre 2020) Una donna di 45 anni è morta, questa mattina, in seguito a un terribile incidente stradale. La vittima ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro un albero terribile schianto in provincia di Como. Questa mattina, intorno alle 9.30, è morta una 45enne a Canzo in seguito a un incidente stradale. La vittima è finita contro un albero perdendo la vita sul colpo. Da una prima ricostruzione, la macchina avrebbe cominciato a sbandare prima di schiantarsi contro degli alberi sul bordo della strada. Al momento non si esclude l’ipotesi di un malore improvviso. Secondo le fonti locali, la donna sarebbe uscita di strada autonomamente, senza coinvolgere altre vetture. Per la donna ... Leggi su bloglive

Canzo, terribile incidente stradale: morta 45enne

