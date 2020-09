Barbara D’Urso Instagram, nei panni di Miranda Priestly spiazza tutti: «No, tra un po’ nevica…» (Di lunedì 7 settembre 2020) È il grande giorno per i fan di Barbara D’Urso: Carmelita torna in onda oggi, lunedì 7 settembre 2020, con una nuova stagione dello show di intrattenimento e approfondimento ‘Pomeriggio 5’. La conduttrice partenopea ha postato qualche ora fa su Instagram uno scatto ironico che la mostra nei panni della perfida Miranda Priestly, l’editrice de ‘Il diavolo veste Prada’, tratto dall’omonimo libro di Lauren Weisberger, con protagoniste le straordinarie Meryl Streep e Anne Hathaway. leggi anche l’articolo —> Gemma Galgani oggi dopo il lifting a ‘Uomini e donne’: «Mi sentivo a disagio…» FOTO Barbara D’Urso Instagram, nei panni di ... Leggi su urbanpost

stanzaselvaggia : Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla d… - vallirosee : RT @aadrix10: Can ti proteggiamo noi da Barbara D’Urso stai tranquillo - Rider76Ghost : @gnoccadelsud È turnat Barbara D'urso ?? ?? ?? ?? ?? a cumpagna toia ?????????? - nagia59 : RT @LoPsihologo: La signora di Mondello arriva a 100mila follower in poche ore. Per aver detto in modo sguaiato 'non ce n'è coviddi'. È col… - aadrix10 : Can ti proteggiamo noi da Barbara D’Urso stai tranquillo -

