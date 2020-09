Alto Calore, nuove sospensioni idriche: i comuni interessati in Irpinia (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – L’Alto Calore Servizi ha annunciato nuove sospensione idriche per alcuni comuni in Irpinia. “Si comunica che, stante la situazione di disponibilità ridotta delle sorgenti, nonché i forti assorbimenti idrici ai serbatoi comunali, dalle ore 22.00 del 07 settembre 2020 alle ore 6.00 del 8 settembre 2020, sarà sospesa l’erogazione idrica. Inoltre si precisa che, a seguito dei citati assorbimenti idrici ai serbatoi, si potranno verificare disfunzioni idriche per le zone alte durante la giornata. Si invitano gli utenti a contenere i consumi per evitare disfunzioni nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione alle utenze”. I comuni ... Leggi su anteprima24

