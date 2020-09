Verona, 4-3 al Gorica in amichevole: debutta Magnani (Di domenica 6 settembre 2020) ROVERETO - Il Verona bagna nel modo migliore la prima partita, seppur amichevole, nella stagione 2020-2021: gli uomini di Juric sconfiggono 4-3 l' ND Gorica . Gli sloveni passano in vantaggio con ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Verona, 4-3 al Gorica in amichevole: debutta Magnani: Nei gialloblù a segno Faraoni, Di Carmine su rigore, Stepinsk… - Hellasvrnews : Hellas Verona-Gorica 4-3: la “prima” stagionale è un successo - - LAROMA24 : Hellas Verona, 4-3 al Gorica in amichevole. Empereur: 'Ci stiamo preparando per arrivare pronti al campionato'… - VoceGiallorossa : ??@HellasVeronaFC, vittoria per 4-3 in amichevole contro l'ND Gorica #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA… - JoaquinS84 : RT @HellasVeronaFC: Amichevole | Hellas Verona-Gorica 4-3: la 'prima' stagionale è un successo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Gorica Verona-ND Gorica, segui il match in streaming Calcio Hellas Hellas Verona, poker al Gorica: risultato e marcatori

Hellas Verona vittorioso sugli sloveni del Gorica: il 4-3 finale porta le firme di Faraoni, Di Carmine, Stepinski e Sané L’Hellas Verona ha conquistato la vittoria nell’amichevole contro il Gorica.

Verona, Di Carmine e Stepinski affondano il Gorica in amichevole: 4-3

A segno anche Faraoni e Sanè. Juric ha avuto l'occasione di vedere dal vivo il nuovo acquisto Magnani ...

Hellas Verona vittorioso sugli sloveni del Gorica: il 4-3 finale porta le firme di Faraoni, Di Carmine, Stepinski e Sané L’Hellas Verona ha conquistato la vittoria nell’amichevole contro il Gorica.A segno anche Faraoni e Sanè. Juric ha avuto l'occasione di vedere dal vivo il nuovo acquisto Magnani ...