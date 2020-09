Un ragazzo di 21 anni è morto a Colleferro dopo una rissa (Di domenica 6 settembre 2020) AGI - rissa finita in tragedia questa notte a Colleferro, vicino Roma. Un 21enne è morto a seguito di un violento litigio con più persone. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Colleferro che hanno fermato alcune persone. Le posizioni sono al vaglio. Indagini in corso per accertare le responsabilità individuali. Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : ragazzo anni Gli anni di piombo negli occhi di un ragazzo | il manifesto Il Manifesto Viterbo, due feriti in rissa tra giovani: uno è grave

Viterbo, 6 set. (Adnkronos) - Due giovani feriti, di cui uno in modo grave, e un ragazzo di 17 anni arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. E' accaduto la notte scorsa in centro a Vi ...

