Trovati spazi per i vaccini in 110 Comuni Influenza, campagna al via a fine ottobre (Di domenica 6 settembre 2020) Il direttore generale Ats Bergamo, Massimo Giupponi: «Le consegne delle dosi saranno scaglionate: si partirà con i più fragili, mentre per i bambini si utilizzeranno prevalentemente i vaccini spray». Leggi su ecodibergamo

lauraravetto : @PanciAdo @La7tv Non condivido la 1) e la 3). Quanto alla 2) il distanziamento in un aula senza mascherina serve re… - _______unagi : È vergognoso che, neanche in periodo di emergenza sanitaria, non si siano trovati spazi alternative alle scuole per… - atsushi_tamaki : RT @Miti_Vigliero: La scuola Basaglia avanti più forte del Covid Già trovati nuovi spazi per l'istituto che offre corsi ai disabili https… - paoloigna1 : RT @Miti_Vigliero: La scuola Basaglia avanti più forte del Covid Già trovati nuovi spazi per l'istituto che offre corsi ai disabili https… - Miti_Vigliero : La scuola Basaglia avanti più forte del Covid Già trovati nuovi spazi per l'istituto che offre corsi ai disabili… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovati spazi Trovati spazi per i vaccini in 110 Comuni Influenza, campagna al via a fine ottobre L'Eco di Bergamo "Impossibile trovare alternative"

Le lezioni inizieranno e subito si dovranno interrompere per allestire i seggi per il referendum del 20 e 21 settembre. "Si trovino spazi alternativi" hanno sollecitato con un ordine del giorno Angela ...

Scuole, vertice in Prefettura: "Problema spazi in risoluzione"

Lodi, occorre ancora trovare. qualche luogo alternativo. alle aule e mettere a punto. la questione dei trasporti ...

Le lezioni inizieranno e subito si dovranno interrompere per allestire i seggi per il referendum del 20 e 21 settembre. "Si trovino spazi alternativi" hanno sollecitato con un ordine del giorno Angela ...Lodi, occorre ancora trovare. qualche luogo alternativo. alle aule e mettere a punto. la questione dei trasporti ...