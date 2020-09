Sassari, evaso Giuseppe Mastini: “Johnny lo zingaro” non è rientrato dopo un permesso (Di domenica 6 settembre 2020) Giuseppe Mastini, 60 anni, ergastolano conosciuto come “Johnny lo Zingaro” è evaso a Sassari. Era in permesso premio e doveva fare rientro in carcere a mezzogiorno, ma non si è presentato alla struttura di Bancali. Dal luglio 2017 era rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Sassari, dopo la precedente evasione avvenuta il 30 giugno del 2017, dal penitenziario di Fasano (Cuneo). Anche in quella occasione era uscito, godendo del regime di semilibertà, e non aveva fatto rientro. La stessa cosa è accaduta oggi. È stata diramata una nota di ricerca a tutte le forze dell’ordine. Leggi su tg24.sky

