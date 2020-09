Potenziamento del porto, al via misurazione inquinamento (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il porto aumenterà i traffici commerciali. Lo si evince dall’avviso con il quale il Comune di Salerno riserva uno spazio pari a quattro posti auto sia nel pressi della Villa comunale che in via Benedetto Croce. Tanto al fine di permettere alla centralina mobile di rilevamento ‘ingaggiata’ dall’Autorità Portuale di effettuare gli studi necessari a quantificare l’impatto dell’inquinamento delle attività commerciali sulla città. tanto in previsione del “Potenziamento e sviluppo infrastrutturale dello scalo”. Aldilà del dato scientifico, per avere la risposta esatta basterebbe chiedere agli abitanti di via Monti, Canalone, rione porto e Olivieri… (Immagine di ... Leggi su anteprima24

AnnaAscani : A novembre torna #ioleggoperché, un’edizione speciale di un progetto molto importante, volto a rafforzare l'abitudi… - luigi51067620 : RT @NataleCuccurese: #Sicilia La costruzione del ponte sullo #StrettodiMessina è prioritaria rispetto al potenziamento (diciamo anche costr… - DottAngeloC : @MassimilianRic 2,4 mi pare ieri. Ma il lockdown è da evitare a ogni costo è per ogni costo intendo obbligo mascher… - g_bonzo7 : RT @UITORINO: Un'Italia più equa e sostenibile ha bisogno di minori divari infrastrutturali, edilizi e digitali tra Nord e Sud e del potenz… - MrsLaury : RT @UITORINO: Un'Italia più equa e sostenibile ha bisogno di minori divari infrastrutturali, edilizi e digitali tra Nord e Sud e del potenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Potenziamento del Fossacesia chiede il potenziamento del distretto sanitario ChietiToday Espediente per potenziare la batteria degli ASUS Zenfone 7

Una funzione che raggira l’esigenza di dover stare sempre a ricaricare l’ASUS Zenfone 7 o il ROG Phone 3 durante le più intense sessioni di gioco, ma che aiuta anche a dissipare meglio il calore nel ...

Movida tranquilla a Cagliari, una sola multa per la vendita di alcolici in notturna

CAGLIARI. Comincia a dare i suoi frutti la costante presenza degli operatori della polizia locale nei quartieri della "movida" cittadina nel fine settimana.Fra venerdì notte e domenica mattina solo un ...

Una funzione che raggira l’esigenza di dover stare sempre a ricaricare l’ASUS Zenfone 7 o il ROG Phone 3 durante le più intense sessioni di gioco, ma che aiuta anche a dissipare meglio il calore nel ...CAGLIARI. Comincia a dare i suoi frutti la costante presenza degli operatori della polizia locale nei quartieri della "movida" cittadina nel fine settimana.Fra venerdì notte e domenica mattina solo un ...