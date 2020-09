Mara Venier a La Vita in Diretta? Che ci fa nel programma di Matano (Di domenica 6 settembre 2020) E’ fissato per domani 7 settembre il nuovo appuntamento con La Vita in Diretta e a quanto pare, oltre ad Alberto Matano, ci Sarà anche Mara Venier. La notizia. La Vita in Diretta riparte domani, con al timone Alberto Matano, riconfermato dopo i successi della passata stagione e malgrado le incomprensioni avute con la sua ex collega Lorella Cuccarini. A quanto pare nella puntata che aprirà le danze della prossima stagione troveremo anche Mara Venier. Il conduttore e giornalista televisivo, infatti, ha ben pensato di avere come ospite della prima puntata proprio la regina della domenica. La zia d’Italia, dopo la pausa estiva dallo schermo, tornerà tutte le domeniche nelle case degli ... Leggi su bloglive

