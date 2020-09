Lorenzoni, positivo al Coronavirus, sviene in diretta Facebook (Di domenica 6 settembre 2020) Arturo Lorenzoni, che è in isolamento dopo essere risultato positivo al test del tampone per il Coronavirus, ha avuto un malore in diretta Facebook: il candidato presidente del Veneto per il centrosinistra si era collegato con il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e il candidato sindaco di venezia Pierpaolo Baretta. Il collegamento video con Lorenzoni, che parlava da casa, è stato interrotto, e l’esponente politico è stato soccorso dai familiari in casa, riprendendosi poco dopo. Lo staff ha poi spiegato che il mancamento è stato causato dallo stress e da un calo di pressione. Lorenzoni si è prontamente ripreso, e in via precauzionale è stato trasportato da un’ambulanza al Pronto Soccorso di Padova. ... Leggi su nextquotidiano

