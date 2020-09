Le follie di Frankenstein al teatro degli Eroi (Di domenica 6 settembre 2020) Le follie di Frankenstein, horror comedy scritta da Peter Walker e Katherine Jean Leslie, debutterà al teatro degli Eroi di Roma dall’8 al 13 settembre Riparte la stagione all’insegna del divertimento con la Compagnia Sogni di Scena, che dopo il forzato periodo di blocco torna in scena con una commedia inedita in Italia, tradotta e… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

ExPartibus : 'Le follie di Frankenstein' al Teatro degli Eroi - - pietro_riccio : 'Le follie di Frankenstein' al Teatro degli Eroi - - capitanotennis : - romadailynews : Le follie di Frankenstein, con la regia di Emilia Miscio, dall’8 al 13 settembre al Teatro… - giovannizambito : -

Ultime Notizie dalla rete : follie Frankenstein

ExPartibus

Riparte la stagione all’insegna del divertimento con la Compagnia Sogni di Scena, che dopo il forzato periodo di blocco torna in scena con una commedia inedita in Italia, tradotta e diretta da Emilia ...Riparte la stagione all’insegna del divertimento con la Compagnia Sogni di Scena, che dopo il forzato periodo di blocco torna in scena con una commedia inedita in Italia, tradotta e diretta da Emilia ...