Italia Under 21, Nicolato: «Contro la Svezia ci sarà un gap fisico notevolissimo» (Di domenica 6 settembre 2020) Paolo Nicolato, ct dell’Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport presentando la sfida degli azzurrini Contro la Svezia Paolo Nicolato, ct dell’Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport presentando la sfida degli azzurrini Contro la Svezia. Le sue parole. Svezia – «Contro la Svezia partiamo con un gap fisico notevolissimo. Già tradizionalmente loro corrono molto, affrontarli alla loro 18ª di campionato, mentre noi siamo appena usciti dagli ombrelloni non è così semplice. Ci sarà da soffrire? Anche tra i nostri ragazzi non c’è stata una ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Under 21: Ranieri torna a casa, salterà la Svezia: (ANSA) - ROMA, 06 SET - Si riduce a 23 la rosa dei convocati per… - SassiLive : VOLLEY, CAMPIONATO EUROPEO UNDER 18 MASCHILE: NELLA SECONDA GIORNATA L’ITALIA CONTRO IL BELGIO - LauraRamilli : RT @Sciandi: In questo pezzo su questa storia orrenda (La Stampa) sono riportati numeri eloquenti: in Italia, 38mila disabili under 65 vivo… - SportandoIT : Sand Basket: Dadaumpa Roma e Black Mamba Parma campioni d’Italia categoria Senior e Under - BersaniLeda : RT @Sciandi: In questo pezzo su questa storia orrenda (La Stampa) sono riportati numeri eloquenti: in Italia, 38mila disabili under 65 vivo… -