Incendi in California: tratti in salvo 63 campeggiatori (Di domenica 6 settembre 2020) In California 63 campeggiatori sono stati tratti in salvo dopo che erano rimasti isolati a causa di un Incendio divampato nei boschi a nord-ovest di Fresno, vicino alla diga del Mammoth Pool Reservoir. Le temperature roventi che nella San Fernando Valley hanno raggiunto i 47 gradi centigradi hanno alimentato tre roghi nello Stato meridionale degli Usa. Le fiamme hanno minacciato almeno 2mila strutture. Gli Incendi hanno causato una dozzina di feriti, di cui due sono gravi. In particolare l’Incendio vicino al lago Shaver si e’ esteso su un’area di 145 chilometri quadrati e ha compromesso l’unica strada che portava al campeggio del Mammoth Pool, quasi 500 chilometri a nord di Los Angeles. Il governatore della California, ... Leggi su meteoweb.eu

ValentinaInLA : Un’ondata di caldo torrido che potrebbe rivelarsi senza precedenti con temperature superiori ai 45 gradi sta scaten… - Ettore572 : RT @iconameteo: La #California continua a bruciare e nel weekend è prevista una nuova ondata di caldo. Tre #incendi hanno raggiunto un tris… - iconameteo : La #California continua a bruciare e nel weekend è prevista una nuova ondata di caldo. Tre #incendi hanno raggiunto… - focusTECHit : La NASA sta fornendo un grande aiuto nel controllo degli incendi in California - | - gianpet1 : RT @Morenozagor: Quando sento di incendi in California, mi meraviglio che ci siamo ancora boschi da bruciare in California -