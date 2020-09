Djokovic espulso agli Us Open: il campione serbo abbatte con la pallina a gioco fermo giudice di linea: il colpo di scena nel primo set (Di domenica 6 settembre 2020) colpo di scena agli Us Open: Novak Djokovic è stato squalificato dal prestigioso torneo americano dopo aver steso una giudice di linea alla fine del primo set degli ottavi di finale. I fatti. Al numero uno al mondo del ranking Atp mancava un solo punto per aggiudicarsi il primo set contro Pablo Carreño Busta (numero 25), quando lo spagnolo, scambio dopo scambio, ha annullato il set-point del serbo, vincendo il game. Sulla situazione di parità nei game (5 a 5), e con Djokovic al servizio, Carreño Busta ha mandato in crisi il più quotato rivale, strappandogli il game e, alla fine di uno scambio, mandandolo per terra nel tentativo di rispondere a un dritto angolato e ... Leggi su ilfattoquotidiano

salmainolfi : Il #Djokovic che non ti aspetti: espulso dagli #USOpen dopo aver colpito una giudice di linea. Si è trattato di un… - RSIsport : ?? Djokovic è stato espulso dagli US Open per avere (involontariamente) colpito una giudice di linea con una pallina… - Alien1it : Tennis, Us Open: #Djokovic espulso dopo aver colpito una giudice di linea.>Idiot! - Avvocatocapita1 : Anche le colonne crollano! Sempre corretto,incredibile. Tennis, Us Open: Djokovic espulso dopo aver colpito una giu… - mariacostanzo93 : RT @VladiMurtas: #Djokovic perde il servizio sul 5 5 del primo set. Si innervosisce e scaglia la palla che colpisce alla gola un giudice di… -