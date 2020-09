Covid, nel mondo quasi 27 mln di casi e 880mila morti (Di domenica 6 settembre 2020) Roma, 6 set. (Adnkronos) - Sono 26.902.024 i casi accertati di coronavirus nel mondo, con 879.914 decessi a livello globale. E' quanto registra l'osservatorio della Johns Hopkins University, che effettua un continuo monitoraggio dell'andamento della pandemia, dall'inizio dell'emergenza Covid-19. Il Paese più colpito sono gli Stati Uniti, con 6.246.162 di casi e 188.540 decessi. Leggi su liberoquotidiano

