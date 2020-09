Covid-19 oggi: +1297 contagi e 7 vittime (Di domenica 6 settembre 2020) Vediamo insieme com’è la situazione in Italia per quanto riguarda i contagi da Coronavirus oggi, domenica 7 Settembre. Di seguito trovate alcuni dati per fare chiarezza su quello che sta succedendo! Calano di quasi 400 unità i tamponi risultati positivi. In calo, però, anche tamponi effettuati (30 mila in meno rispetto a ieri). Nuovamente in aumento, dopo lo stop di ieri, i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sono 12Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid Italia, bollettino: nuovi contagi in calo (1.297), 7 morti. Terapie intensive, +12 rispetto a ieri Il Messaggero Bimbi e Covid, casi quasi raddoppiati in un mese

Oggi risultati infettati un bimbo di 1 anno e una bimba di 4 anni SIENA — Anche se i bambini rappresentano in assoluto la fascia di popolazione meno colpita dal coronavirus SarsCov2, rischiano anche ...

Tre calciatori del Chievo positivi, tamponi ok nell'albergo del ritiro

Hanno dato esito negativo tutti i tamponi eseguiti in due alberghi del Cadore, in provincia di Belluno, dove è stato alloggiato per il ritiro precampionato il Chievo, dove tre giocatori sono stati tro ...

