Covid-19, continua a scendere il numero dei nuovi positivi in Campania (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata odierna si registra un calo dei nuovi positivi in Regione Campania. Mentre nella giornata di ieri i nuovi casi di Covid-19 erano stati 119, oggi ci si ferma a 100. Di seguito il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania: positivi del giorno: 100 (*) Tamponi del giorno: 5.427 Totale positivi: 7.868 Totale tamponi: 454.878 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 448 Guariti del giorno: 2 Totale guariti: 4.478 (di cui 4.473 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). * Di cui 5 casi ... Leggi su anteprima24

Un positivo al Covid con sintomi, residente ad Allumiere. E' la principale novità del bollettino regionale odierno sul territorio. C'è un altro contagiato nella Asl Roma 4, ma a Capena. La notizia pos ...