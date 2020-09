Coronavirus inToscan: 122 casi, oggi 6 settembre. 15 sono rientri dall’estero e dalla Sardegna (Di domenica 6 settembre 2020) oggi, 6 settembre, vengono registrati 122 nuovi casi di Coronavirus in Toscana (45 identificati in corso di tracciamento e 77 da attività di screening) . 9 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero e 6 a rientri da altre regioni italiane (3 Sardegna, 3 altro). Il 33% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. L'età media dei 122 casi odierni è di 41 anni circa (il 27% ha meno di 26 anni, il 23% tra 26 e 40 anni, il 41% tra 41 e 65 anni, il 9% ha più di 65 anni) Leggi su firenzepost

FirenzePost : Coronavirus inToscan: 122 casi, oggi 6 settembre. 15 sono rientri dall’estero e dalla Sardegna -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus inToscan

(ANSA) - FIRENZE, 06 SET - In Toscana sono 12.414 i casi di positività al Coronavirus, 122 in più rispetto a ieri (45 identificati in corso di tracciamento e 77 da attività di screening). I nuovi casi ...In Toscana sono 12.414 i casi di positività al Coronavirus, 122 in più rispetto a ieri (45 identificati in corso di tracciamento e 77 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1% in più rispetto ...