Atp Kitzbuhel 2020, qualificazioni: presente Andreas Seppi (Di domenica 6 settembre 2020) Andreas Seppi è l’unico italiano ai nastri di partenza dell’Atp 250 di Kitzbuhel. L’altoatesino ritorna in campo ufficialmente dopo il lockdown e lo stop dal tennis. Seppi sfiderà all’esordio l’australiano Max Purcell nella giornata di lunedì 7 settembre: da martedì invece sarà al via il main draw con le presenze di Jannik Sinner e Fabio Fognini, quest’ultimo testa di serie numero uno e di nuovo in campo dopo il problema alle caviglie. Ecco lo spot di Seppi: (5) Djere vs Galovic Purcell vs (8) Seppi Leggi su sportface

