Vicino Lontano dal 25 al 27 settembre va in scena la “Passione” (Di sabato 5 settembre 2020) Passione è il tema della 16^ edizione che, dopo le dirette streaming di “Vicino/Lontano On – Dialoghi al tempo del virus” dello scorso maggio, si svolgerà in presenza a Udine, dal 25 al 27 settembre. Il Premio Terzani verrà consegnato allo scrittore franco-libanese Amin Maalouf nella serata conclusiva – domenica 27 settembre – che vedrà protagonista anche l’esperto di geopolitica Lucio Caracciolo, sulle musiche live di Tosca, raffinata e appassionata interprete della canzone d’autore italiana. Nella serata inaugurale, venerdì 25 settembre, riflettori sul narratore-affabulatore Stefano Massini, in scena con la sua passione per le ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Vicino Lontano Vicino/Lontano indaga la Passione Il Friuli Cultura: Vicino/Lontano, programmazione intelligente e appassionata

Trieste, 5 set - Senza la passione - non a caso il tema di fondo dell'edizione 2020 - messa in campo dagli organizzatori, la regione avrebbe corso il rischio di impoverirsi sul piano culturale in un m ...

Confessa il vicino di Luana, accoltellata e gettata nel pozzo. “Voleva lasciasse la moglie e l'ha uccisa”

L’ avrebbe uccisa colpendola alla gola con un coltello da cucina al culmine di una lite. Poi avrebbe occultato il cadavere, avvolgendolo in una coperta e lanciandolo in un pozzo nelle campagne di Pogg ...

