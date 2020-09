‘Temptation island 8’, dopo lo slittamento ecco quando andrà in onda la prima puntata! (Di sabato 5 settembre 2020) dopo l’annuncio della messa in onda prevista per la seconda settimana di settembre e il conseguente slittamento dell’esordio dell’ottava edizione di Temptation island, è apparsa sul profilo Instagram del programma la messa in onda ufficiale della prima puntata, prevista per mercoledì 16 agosto: L'articolo ‘Temptation island 8’, dopo lo slittamento ecco quando andrà in onda la prima puntata! proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia

IsaeChia : ‘#Temptationisland 8’, dopo lo slittamento ecco quando andrà in onda la prima puntata! - xxfoolforyoux : Raga temptation island condotto dalla Marcuzzi.....mi mancherà il mio amato Filippo - Hi_itsme285 : @orchideaisalone Come quelli che smettono di rapportarsi con le persone perché guardano Temptation Island - OFlOUCHOS : @tryagainsole Mamma miaaaa non potrei sopportare il fatto che abbiano registrato Temptation Island e Matrimonio a p… - coconutsop : RT @SamuelaFerraro: Dai raga mercoledì ricomincia Temptation Island e quindi Er Faina tornerà a commentare ciò che gli compete -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation island ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia