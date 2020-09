RomaRiparte – RipartiRoma, cast stellare (Di sabato 5 settembre 2020) Evento FIDAL Lazio-Roma Capitale. Chiusi gli inviti al maschile e al femminile: 67 atleti si sfidano sui 10 km nel cuore di Roma il 13 settembre. Da La Rosa a El Otmani, da Maraoui a Brogiato. “RomaRiparte – RipartiRoma” ha i suoi protagonisti. Per motivi organizzativi/logistici il Comitato Regionale FIDAL Lazio ha deciso, con numeri di pettorale già assegnati, di chiudere la tornata di inviti per costruire una delle primissime corse di 10km su strada che si disputa in Italia dopo il lockdown e l’emergenza Coronavirus. Appuntamento a Roma domenica 13 settembre: partenza all’arco di Costantino, arrivo all’interno dello stadio d’atletica Terme di Caracalla-Nando Martellini, con gara a circuito di 2km. Sono 42 gli invitati per la gara al maschile (partenza 16.30) e 25 per quella al femminile (al via alle ... Leggi su romadailynews

