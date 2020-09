Rientro a Scuola, i Banchi Anti-Covid Sono Colorati e Hanno La Forma di un Fiore (Di sabato 5 settembre 2020) All’Istituto Comprensivo Pirandello di Taranto si Sono organizzati con Banchi Colorati a Forma di Fiore per accogliere gli alunni al ritorno a Scuola dopo il periodo di didattica a distanza dello scorso anno scolastico. “Siamo pronti a ricominciare con una Scuola nuova: grazie ai lavori di edilizia leggera, i nuovi docenti, i sussidi multimediali e i Banchi innovativi. Cerchiamo di veicolare positività e di mantenere il contatto con la nostra comunità, che ha bisogno di certezze. L’alleanza Scuola famiglia si rafforza più che mai in questi momenti. E la Scuola, secondo noi, non deve essere solo sicura, ma anche bella“, spiega la dirigente scolastica Antonia Caforio ... Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Rientro Scuola Rientro a scuola, la questione delle classi pollaio. Cosa possono fare le scuole dell’infanzia e della primaria Orizzonte Scuola La Francia chiude 22 scuole e più di cento classi a causa del Covid: troppi positivi

In Francia sono stati registrati nelle ultime 24 ore più di 7000 nuovi casi mentre il numero di pazienti in rianimazione sta progressivamente aumentando per il terzo giorno consecutivo. Anche il tasso ...

Coronavirus in Campania. Tamponi, De Luca apre ai laboratori privati: «Ma solo per aziende»

«Dodicimila tamponi al giorno di qui a un paio di settimane». Questa la spina dorsale della lotta al Covid per il vicino autunno e l'inverno. Il governatore Vincenzo De Luca nel consueto punto su fb d ...

