Ricette Benedetta Rossi: cous cous di verdure e pollo Fatto in casa per voi (Di sabato 5 settembre 2020) Tra le nuove Ricette di Benedetta Rossi la ricetta del cous cous di verdure e pollo, dalle nuove Ricette Fatto in casa per voi. La bravissima food blogger suggerisce il cous cous per una cena o un pranzo perfetti perché possiamo davvero aggiungere dentro ciò che vogliamo, tutto in base al nostro gusto. E’ un piatto nord africano ma anche in Sicilia il cous cous è delizioso e Benedetta chiede la ricetta originale ai suoi fan. Le dosi suggerite sono per 4 persone ma la Rossi consiglia di farne ... Leggi su ultimenotizieflash

