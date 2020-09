Rete unica, Gubitosi “Basta polemiche, iniziamo a operare” (Di sabato 5 settembre 2020) CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “E' arrivato il momento di finire le polemiche sulla Rete e iniziare a operare”. Lo ha detto l'amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, nel corso della presentazione della ricerca “Lo sviluppo della banda ultra larga in Italia. Prospettive, assetti organizzativi e linee d'azione” realizzata da The European House – Ambrosetti a proposito della nascita della Rete unica. “Sono grato a Cdp e al governo per aver trovato questo accordo – ha aggiunto -. Adesso il nostro lavoro è quello di trasformare il testo del memorandum of understanding in un testo definitivo, passando da alcune pagine di principio a una contrattualistica collegata. Credo che i tempi saranno molto veloci”.“Non è che Tim voglia ... Leggi su iltempo

