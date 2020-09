Juventus Sampdoria, riapertura dello Stadium? Il Comitato ha scelto (Di sabato 5 settembre 2020) Juventus Sampdoria – La speranza della società bianconera e anche quella ovviamente dei tifosi è quella di poter vedere sugli spalti finalmente il pubblico. Guardare la partita comodamente in tv sarà pure bello, ma manca ai supporters l’aria degli spalti, la possibilità di vedere da vicino i propri beniamini. La Juve confida nella possibilità di riaprire le tribune, seppur per un numero decisamente minore di spettatori. Ma anche questa speranza potrebbe andare in fumo. Juventus Sampdoria, no del Comitato tecnico scientifico I numeri del contagio da Coronavirus sono in aumento e questo fa temere per la salute degli italiani. Anche perché il campionato di fatto riaprirà proprio nel momento in cui milioni di italiani torneranno a ... Leggi su juvedipendenza

forumJuventus : TS: 'CTS dovrebbe dire no all'apertura dell'Allianz Stadium per Juventus-Sampdoria. La preoccupazione per i nuovi c… - VarskySports : ??Estos serán los partidos de la 1ª Fecha de la temporada 2020/21 de la Serie A ????: ??Benevento - Inter ??Fiorentina… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: TS: 'CTS dovrebbe dire no all'apertura dell'Allianz Stadium per Juventus-Sampdoria. La preoccupazione per i nuovi contag… - Dalla_SerieA : La Juve di Pirlo: oggi test con l'U23 di Zauli - - Fprime86 : RT @forumJuventus: TS: 'CTS dovrebbe dire no all'apertura dell'Allianz Stadium per Juventus-Sampdoria. La preoccupazione per i nuovi contag… -