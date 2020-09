Isla: «Vidal mi ha detto di aspettarlo al Flamengo» (Di sabato 5 settembre 2020) Mauricio Isla ha svelato un retroscena su Arturo Vidal, in uscita dal Barcellona e nel mirino dell’Inter: le sue parole Mauricio Isla ha svelato un retroscena su Arturo Vidal, in uscita dal Barcellona e nel mirino dell’Inter. «Ho avuto l’opportunità di parlare con Arturo Vidal, che è un amico di Rafinha ed era molto felice. Mi ha detto “Aspetta altri due anni che arrivi al Flamengo”. Sarebbe molto bello per Arturo giocare per questo club che ha tutto, è molto bello, verrebbe accolto come una star assoluta per tutta la sua carriera e ovviamente potrebbe giocare per una delle migliori squadre del mondo. Per il suo calcio, per la sua dedizione, sarebbe accolto così ovunque». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

