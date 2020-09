Il caso di Nadia Crescenzi scomparsa da settimane: l'ultima volta è stata vista alla stazione di Formia (Di sabato 5 settembre 2020) Sparita nel nulla Nadia Crescenzi, 45 anni di Cassino, in provincia di Frosinone. Come riporta Frosinone Today , il suo cellulare risulta irraggiungibile dall'11 agosto scorso, il giorno in cui la donna è stata vista per l'ultima volta. Si trovava alla stazione di Formia ed era in attesa di un bus per ... Leggi su latinatoday

Ultime Notizie dalla rete : caso Nadia Il caso di Nadia Crescenzi scomparsa da settimane: l'ultima volta è stata vista alla stazione di Formia LatinaToday Scomparsa Nadia Crescenzi: vista l’11 agosto alla stazione di Formia, poi è svanita nel nulla

Dal treno alla stazione di Formia, alla scomparsa. Chi l’ha vista?

