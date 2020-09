Esplosione in una moschea in Bangladesh, almeno 16 morti (Di sabato 5 settembre 2020) Nella provincia di Narayanganj, nel centro del Bangladesh, un’Esplosione in una moschea ha ucciso almeno 16 fedeli. Disastro in una moschea della provincia centrale di Narayanganj in Bangladesh. Durante la preghiera del venerdì infatti un’Esplosione ha ucciso almeno 16 fedeli musulmani e ne ha feriti almeno altri 40. I feriti più gravi sono ricoverati in un ospedale della capitale Dacca specializzato nel trattamento delle ustioni. Le cause dell’Esplosione sono ancora da chiarire, ma le autorità escludono la pista terroristica. L’ipotesi più probabile è quella di una fuga di gas del gasdotto che passa vicino al luogo di culto. Ad innescare ... Leggi su bloglive

