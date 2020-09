Elisa Fuksas: «La verità non ha un piano» (Di sabato 5 settembre 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 36 di Vanity Fair, in edicola fino all’8 settembre. Più che un film, un antidoto alla paura. Più che un autoscatto intimista, un racconto universale. La più nitida fotografia cinematografica della quarantena è un esperimento nato per caso con un telefonino tra le strade affacciate sul Ghetto di Roma, i Defender immobili dei carabinieri piantati a terra come monumenti postmoderni e il rumore della coda di un cane, il suo, che si agita quando tutto intorno tace. Elisa Fuksas ha girato iSola (selezionato dalle Giornate degli Autori veneziane) durante il lockdown e i lunghi mesi in cui ha scoperto prima di essere malata e poi di vivere in un mondo che si richiudeva su se stesso. Ha ripreso entrambe le esperienze in tempo reale, in stato quasi ipnotico, e poi, tra una canzone di Caterina Caselli, un verso di Venditti, una nota di Calcutta e un piano sequenza in una corsia di ospedale, si è ritrovata con un bel film in mano di cui, a oggi, sa dire poco. «Si è fatto da solo» dice, per poi aggiungere: «E poi ho capito che le cose, almeno quelle più vere, funzionano così». Leggi su vanityfair

