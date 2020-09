Ecobonus o bonus facciate? La scelta al condomino (Di sabato 5 settembre 2020) Cappotto termico: Ecobonus e bonus facciateOgni condomino può scegliere tra Ecobonus o bonus facciateComunicazione dei dati e cessione del creditoAdempimenti e bonifico "parlante"Cappotto termico: Ecobonus e bonus facciateTorna su L'amministratore di un condomino, che si trova all'interno di una zona omogenea B, come definita dal Decreto Ministeriale n. 1444/1968, si rivolge all'Agenzia delle Entrate per sapere se il cappotto termico che i condomini vogliono realizzare in tutte le facciate dello stabile, potendo rientrare sia nel bonus facciate che ... Leggi su studiocataldi

L'amministratore di un condomino, che si trova all'interno di una zona omogenea B, come definita dal Decreto Ministeriale n. 1444/1968, si rivolge all'Agenzia delle Entrate per sapere se il cappotto t ...

Interventi su parti comuni di un edificio: ciascun condomino può scegliere autonomamente

Con la Risoluzione n. 49/E del 1° settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora determinati interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio rientrino nell'ambit ...

