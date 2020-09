Coronavirus, focolaio tra Avellino e Mercogliano: in 185 in isolamento (Di sabato 5 settembre 2020) Nuovo maxi focolaio di Coronavirus scoperto tra Avellino e Mercogliano: a finire in isolamento sono 185 persone, mentre si cerca il possibile untore Ancora una volta i contagi da Coronavirus preoccupano l’Italia. Infatti, dopo l’aumento dei contagi registrato ieri, dovuto ad un aumento sostanziale di tamponi nel paese, oggi spunta fuori uno nuovo maxi focolaio tra Avellino e Mercogliano. Questo ha portato all’isolamento fiduciario di 185 persone, di cui 21 sarebbero risultate positive al test per il Covid-19. Allarme dunque in Campania dove a contagiare queste persone potrebbe essere stata un rientrante dalle vacanze. Partono dunque le indagini dell autorità per trovare il possibile untore, ... Leggi su bloglive

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. Focolaio in Rsa Milano, 22 positivi. Russia oltre i 980mila casi… - ilpost : L’Università dell’Arizona ha usato la cacca per fermare un focolaio di coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus, focolaio in una Rsa a #Milano: 22 positivi - AlbertoRomano1k : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 Il focolaio a Rodigo - TorinoNews24 : Coronavirus – Nuovo focolaio nel Torinese in una Rsa – La situazione... -