Calciomercato Juventus, Ceccarini: “Suarez e Dzeko piste ancora calde “ (Di sabato 5 settembre 2020) Per il direttore di TMW, Niccolò Ceccarini, seppur al momento in parte arenatesi, non sarebbero assolutamente sfumate le le trattative per Suarez e Dzeko. Negli ultimi giorni Suarez avrebbe ormai scalzato definitivamente Dzeko nelle preferenze del club bianconero, il quale avrebbe accelerato bruscamente per l’uruguaiano, raggiungendo un accordo di massima sull’ingaggio e sul contratto. Ma, secondo Ceccarini, la permanenza di Messi al Barcellona potrebbe creare nuovi scenari: “La Juventus è entrata nella fase più calda per la scelta del centravanti. Il primo obiettivo è sicuramente Luis Suarez. I bianconeri hanno fatto un deciso passo avanti con il giocatore e ora sono pronti ad affondare il colpo. Per lui è pronto un biennale con opzione sul terzo ad ... Leggi su tuttojuve24

