Allan saluta Napoli: “Grazie ai tifosi, un orgoglio essere il loro ‘Mastino Napoletano'” (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo l’ufficialità dell’acquisto di Allan, il sito ufficiale dell’Everton ha proposto le prime dichiarazioni del centrocampista brasiliano. “È un vero piacere firmare per l’Everton. Sono immensamente felice di essere qui, è un club di Premier League ricco di storia, ha grandi ambizioni e poi c’è il professor Ancelotti. Il mister ha fatto tutto il possibile per portarmi qui. La dimensione del club e il nome dell’allenatore mi hanno spinto a non pensarci due volte prima di dire sì all’Everton. Spero di fare grandi cose qui all’Everton e vincere trofei, da parte mia ci sarà massima dedizione. Senza dubbio, con il progetto che c’è qui potremmo e dovremmo vincere qualcosa e ottenere un posto nelle competizioni ... Leggi su calciomercato.napoli

