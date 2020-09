Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2020 ore 12:30 (Di venerdì 4 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2020 ORE 12:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, APRIAMO CON L’A24 Roma TERAMO. CI SONO CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA A CAUSA DEI LAVORI NEI PRESSI DELLE GALLERIE. ATTENZIONE ANCHE ALLO SCAMBIO DI CARREGGIATA ATTIVO NEL TRATTO SULLA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE VERSO POMEZIA. TRAFFICO SCORREVOLE IN TUTTA LA ZONA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE. PER LAVORI INVECE CI SONO CODE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE ED ALBUCCIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA UNO SGUARDO NELLE ALTRE PROVINCIE CANTIERE DI RIFACIMENTO DELLA STRADA, A CURA DI ASTRAL SPA, SU VIA NETTUNO A CISTERNA DI LATINA. ATTENZIONE AL SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DEL CANTIERE CHE GENERA CODE ... Leggi su romadailynews

