Tragico incidente nell'area di servizio dell'A14, morti anziani coniugi comaschi (Di venerdì 4 settembre 2020) Como, 4 settembre 2020 - Due coniugi 81enni, residenti a Como , sono morti in un incidente avvenuto oggi nell 'area di servizio Foglia est dell' autostrada A14 , nel tratto tra Fano e Pesaro. L'auto ... Leggi su ilgiorno

L’operazione «svuota hotspot» dovrebbe concludersi domani con l’arrivo della Snav-Adriatico: verranno imbarcati i 1300 migranti dell’isola Oggi, secondo i programmi del governo, avrebbe dovuto essere ...

PESARO - Tragico schianto nella tarda mattinata sullautostrada A14 Bologna -Taranto, all'altezza del territorio del Comune di Pesaro. Due persone di cui non sono ancora state rese note le generalità h ...

