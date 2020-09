Spid digitale 2020: cos’è, a cosa serve, come chiederlo, costo, istruzioni (Di venerdì 4 settembre 2020) Sempre più portali della pubblica amministrazione stanno chiedendo ai cittadini di abbandonare le loro vecchie credenziali di accesso alle aree riservate per dotarsi di un’indentità Spid digitale, come modalità di accesso a prestazioni e servizi. Ultime in ordine l’Inps, che dal 1° ottobre 2020 dirà addio al Pin per passare all’identità Spid e il portale Clicklavoro, che dal prossimo 15 novembre accetterà lo Spid come unica modalità di accesso all’area di richiesta servizi. Non saranno più ammesse altre credenziali. Insomma, è d’obbligo d’ora in poi per tutti fare i conti con l’identità Spid digitale, o meglio, ... Leggi su leggioggi

FedericoDinca : Il servizio per l’identità digitale #SPID è stato attivato da 10 milioni di italiani. Più del doppio rispetto a set… - INPS_it : #InpsComunica Dal 1° ottobre il PIN #Inps lascia il passo a #SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che per… - PaolaPisano_Min : Complimenti a @LepidaScpA e alla @RegioneER ancora una vota in prima linea nella transizione al digitale. - NewsPadania : RT @Cor_Com: #Spid accelera: a quota 10 milioni gli italiani che lo hanno attivato - lucialeone70 : RT @FedericoDinca: Il servizio per l’identità digitale #SPID è stato attivato da 10 milioni di italiani. Più del doppio rispetto a settembr… -