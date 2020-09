Roma. Avvicina una signora e le strappa la catenina d’oro: arrestato 29enne tunisino (Di venerdì 4 settembre 2020) Ieri, intorno alla mezzanotte, una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, Squadra Vetture GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico), in servizio presso l’area della stazione Termini, ha arrestato un cittadino di nazionalità tunisina, M.H. di 29 anni, che a Piazza della Repubblica ha strappato una catenina d’oro dal collo di una signora italiana di 51 anni. I fatti Gli agenti, visto l’accaduto avvenuto in pochi secondi, si sono immediatamente posti all’inseguimento del ventinovenne fuggito, bloccandolo subito dopo in via Torino. La catenina, trovata nelle tasche del ladro, è stata restituita alla legittima proprietaria che si trovava in soggiorno nella capitale per questioni di lavoro, accompagnata da un suo collega che al momento dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma. Avvicina una signora e le strappa la catenina d’oro: arrestato 29enne tunisino - Archistar030920 : RT @CalcioPillole: #Calciomercato #Cagliari, si avvicina #Fazio. Sembra a un passo l'arrivo in Sardegna del difensore centrale della #Rom… - CalcioPillole : #Calciomercato #Cagliari, si avvicina #Fazio. Sembra a un passo l'arrivo in Sardegna del difensore centrale della… - vispi61 : @LegaSalvini L'ora si avvicina, Quando i cammelli si abbevereranno nelle fontane di Roma tutto sarà compiuto, l'occ… - siamo_la_Roma : ?? #Dzeko affare sospeso ? #Smalling si avvicina ?? Le ultime dal mercato giallorosso #ASRoma -