Remuzzi: «Basta allarmismi. L’aumento dei contagi non deve preoccupare» (Di venerdì 4 settembre 2020) L’autunno non sarà per forza sinonimo di seconda ondata, lo dice al Corriere della Sera il professor Remuzzi direttore dell’Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs «La fase epidemica in Italia è sostanzialmente finita. Il che non vuol dire che non ce ne sarà un’altra, ma che è improprio parlare di seconda ondata». Non siamo più nella fase dell’emergenza dunque, ma in quella della sorveglianza e non deve spaventare il numero dei contagi rilevati «Più ne cerchiamo, più ne troviamo. Mi sembra normale. Il numero dei positivi non è una voce alla quale guardare con paura». Perché tutta questa ansia per il numero di contagi in aumento? «Confondiamo i contagi con la gravità ... Leggi su ilnapolista

Professor Remuzzi, che autunno sarà? «Migliore di quel che molti pensano, a patto di usare il buon senso, mascherine, distanziamento, e rimettere nel cassetto ansia e isteria». Cosa la induce all’otti ...

