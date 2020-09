Recensione Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, tornare a casa è sempre bello! (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo l’incredibile lavoro svolto con Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Vicarious Visions è tornata con il remake di uno dei brand più amati degli anni ’90. Stiamo parlando di Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, e questa è la nostra Recensione Sono gli anni ’90. Ragazzini di tutto il mondo saltano sugli skateboard per darsi battaglia all’ultimo trick, tra lividi e cadute rovinose. Uno tra tutti, Tony Hawk aka “Birdman” si appresta a diventare prima il migliore al mondo, poi una vera e propria leggenda. Parallelamente, sfruttando il periodo d’oro del fenomeno skate, Neversoft sviluppa Tony Hawk’s Pro Skater. Inutile a dirlo, il gioco ottiene un successo incredibile, tanto da venire succeduto da numerosi capitoli nel ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Recensione Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, tornare a casa è sempre bello! #InEvidenza #MicrosoftWindows #PS4… - nneditore : RT @CLetteraria: «Cosa stiamo buttando via insieme ai cosiddetti criminali?»: il 2047 di 'Il blu delle rose', il nuovo romanzo di Tony Laud… - Basil_73 : RT @CLetteraria: «Cosa stiamo buttando via insieme ai cosiddetti criminali?»: il 2047 di 'Il blu delle rose', il nuovo romanzo di Tony Laud… - FrancescaNevis : RT @CLetteraria: «Cosa stiamo buttando via insieme ai cosiddetti criminali?»: il 2047 di 'Il blu delle rose', il nuovo romanzo di Tony Laud… - CLetteraria : «Cosa stiamo buttando via insieme ai cosiddetti criminali?»: il 2047 di 'Il blu delle rose', il nuovo romanzo di To… -