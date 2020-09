Parma, riapre il Tardini per l’amichevole contro l’Empoli (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Parma in una nota ha comunicato che in vista della gara amichevole contro l’Empoli riaprirà il Tardini per 1000 tifosi. riapre dunque il primo stadio di Serie A: “Lo Stadio Tardini di Parma sarà il primo impianto di Serie A ad aprire le porte ai tifosi dopo l’emergenza Covid-19. Dall’ultima volta, giorno di Parma-Lazio (9 febbraio 2020) sono passati quasi sette mesi. In tutto questo tempo siamo stati costretti a stare fisicamente senza di voi. Senza il vostro calore, il vostro apporto e la vostra presenza. La priorità era e resta una sola: l’incolumità di tutti e la lotta contro un virus che ha messo in seria difficoltà il mondo intero e ha stravolto le vite di ... Leggi su alfredopedulla

