Nezha Lareq: la candidata con il centrodestra che ama Salvini e la condanna per sequestro di persona (Di venerdì 4 settembre 2020) Nezha Lareq è candidata alle comunali a Reggio Calabria nelle liste di Antonino Minicuci, candidato sindaco per il centrodestra. La Lareq è di origini marocchine e qualche giorno si era prodigata di complimenti per Matteo Salvini. Tanto che la pagina social della Lega aveva riportato le sue parole. Ma Nezha Lareq ha una condanna in primo grado per sequestro di persona. La Lareq, come riporta Lacnews24.it, ha dichiarato di apprezzare Salvini e le sue idee sull’immigrazione: «Ho deciso di candidarmi con Minicuci Sindaco e ho sempre pensato che gli africani vanno aiutati a casa loro. Apprezzo di Salvini che ... Leggi su nextquotidiano

Reggio Calabria, la candidata marocchina e salviniana condannata per sequestro di persona

