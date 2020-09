Mulan, su Disney+ in streaming da oggi (Di venerdì 4 settembre 2020) Sulle orme degli Stati Uniti, il film live action Mulan 2020 arriva in streaming su Disney+ anche in Italia a partire da oggi! Seguendo l'esempio degli Stati Unity, il live action Mulan arriva in versione streaming su Disney+ anche in Italia a partire da oggi 4 settembre al costo aggiuntivo per Accesso VIP di 21,99 euro. Mulan, diretto da Niki Caro, è firmato da Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Lauren Hynek, che si sono ispirati al poema La Ballata di Hua Mulan. La storia - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Mulan - segue l'epica avventura di un'intrepida giovane donna che si traveste da uomo per difendere la Cina dall'attacco di invasori provenienti dal Nord. Figlia ... Leggi su movieplayer

