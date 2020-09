Mulan, il remake su Disney+ a pagamento: ne vale la pena? (Di venerdì 4 settembre 2020) Venerdì 4 di settembre potrebbe segnare uno spartiacque, per la distribuzione cinematografica: esce infatti 'Mulan' , il remake con attrici e attori in carne e ossa. Solo che esce esclusivamente in ... Leggi su quotidiano

callmekit_ : sembra essere passato mezzo secolo dalla notizia del remake di #Mulan e finalmente si sono decisi a farlo uscire. Quasi non ci speravo più - marasannjno : Molto peggio di quanto mi aspettassi. La cosa che più mi fa incazzare è che viene spacciato per REMAKE del film del… - WoMoms : Mulan, è il remake live action dell’omonimo classico Disney del 1998 con la regia di Niki Caro.… - infoitcultura : Mulan, la recensione di un remake fallimentare - antoniocuomo : Sarò breve: Per me Mulan è una delusione. Lo è anche se cerca di raccontare la stessa storia del film d’animazione… -