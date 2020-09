MotoGp, Morbidelli: "Bellissimo correre a Misano davanti al pubblico" (Di venerdì 4 settembre 2020) Misano ADRIATICO - ' È una cosa bellissima, un primo passo verso la normalità. Sarà un valore aggiunto per noi piloti italiani che ci siano i tifosi a godersi le gare in tranquillità ". Franco ... Leggi su corrieredellosport

Profilo3Marco : RT @SkySportMotoGP: .@FrankyMorbido12 alla vigilia di Misano: 'Sarà bellissimo con i tifosi' #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - Fprime86 : RT @SkySportMotoGP: .@FrankyMorbido12 alla vigilia di Misano: 'Sarà bellissimo con i tifosi' #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - cristinareggini : RT @SkySportMotoGP: .@FrankyMorbido12 alla vigilia di Misano: 'Sarà bellissimo con i tifosi' #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - Vanganel : RT @SkySportMotoGP: .@FrankyMorbido12 alla vigilia di Misano: 'Sarà bellissimo con i tifosi' #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySport : RT @SkySportMotoGP: .@FrankyMorbido12 alla vigilia di Misano: 'Sarà bellissimo con i tifosi' #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Morbidelli

Sky Sport

Il pilota della Petronas guarda al primo dei due GP a Misano Adriatico: "Il ritorno del pubblico, un passo verso la normalità. Per noi italiani un valore aggiunto". E sulle prospettive in gara: "Spero ...Nonostante i 41 anni compiuti a febbraio, Valentino Rossi continuerà a correre in MotoGP anche nel 2021. È ormai ai dettagli la trattativa per il suo trasferimento nel team Petronas SRT. Se non dovess ...